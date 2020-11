Gunther Höfler (35) konnte sich im Laufe der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau einen Schmunzler nicht verkneifen. Der ehemalige Love Island-Kandidat Till Adam versucht im ländlichen Flirtformat, das Herz von Bäuerin Denise zu erobern. Im direkten Duell musste sich der Muckimann jedoch gegen seinen Mitstreiter Sascha geschlagen geben – sein Konkurrent hatte seinen Strohballen einfach schneller ins Ziel manövriert und so ein Einzeldate mit Denise ergattert. Der einstigen TV-Schweinebauer Gunther vermutet daher: Es dürfte nicht die einzige Niederlage zwischen Kuhstall, Scheune und Ackerbau gewesen sein, die Till früher oder später bevorsteht.

"Ich glaube, dass Till rein optisch auf jeden Fall das Rennen macht", erklärt der Bayer auf Nachfrage von Promiflash. "Die Frage ist halt, ob sich Denise vom Optischen so hinreißen lässt oder doch lieber den anderen nimmt, der landwirtschaftlich besser zu ihr passen würde." Zwar wolle er Till nichts Böses unterstellen: "Aber ein kleiner Lappen ist er schon, wenn man es so sieht", lächelt Gunther in sich hinein.

Darum steht für den Profi-Boxer fest: "Der kann ihr auf keinen Fall das Wasser reichen. Das ist langfristig zum Scheitern verurteilt. In der Landwirtschaft kann ich mir Till überhaupt nicht vorstellen." Es liege jetzt eben an Denise, ob sie jemanden "fürs Herz" sucht oder "jemanden, der der ganzen Aufgabe, die nun mal zum Leben auf dem Land dazugehört, gewachsen ist."

