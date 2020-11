Sind die einstigen TV-Paare noch immer auf Liebeskurs? Gerade erst ist Hochzeit auf den ersten Blick in eine neue Runde gestartet. Die liebeshungrigen Single-Teilnehmer wagen das große Fernsehexperiment und gehen vor laufender Kamera den Bund der Ehe ein – und das, obwohl sie sich erst an ihrem Hochzeitstag vorm Altar begegnen. Im vergangenen Jahr stellte sich das Format als überaus erfolgreich dar – denn nicht nur eine TV-Ehe hat auch den Herausforderungen im echten Leben standgehalten. Doch was ist aus Cindy (32), Alex und Co. geworden? Das können die Fans bald wieder auf den Bildschirmen verfolgen.

Wie quotenmeter jetzt berichtet, dürfen sich die Zuschauer auf mehrere Spezialausgaben der Sendung freuen. In dem Ableger "Hochzeit auf den ersten Blick – Tatsächlich Liebe" werden die Teilnehmer von 2019 in ihrem Alltag gezeigt und verraten, ob aus Wissenschaft wirklich Liebe geworden ist. Wer genau in den Specials, die ab dem 25. November ausgestrahlt werden, zu sehen sein wird, ist zwar nicht bekannt – Auswahl dürfte aber genug da sein. Immerhin gehen aktuell noch einige Turteltauben zusammen durchs Leben. Die Vorjahres-Kandidaten Philipp und Melissa erwarten derzeit sogar Nachwuchs.

Und damit längst nicht genug! Echte Liebhaber der TV-Show haben allen Grund zur Freude: Auf sie wartet noch ein richtiges Schmankerl. Neben dem neuen Format werden zukünftig auch die alten Folgen erneut auf Sendung gehen. Ab kommender Woche sind die Episoden bei Sat.1 Gold zu sehen.

