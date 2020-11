Sagen Robert und Emily wirklich "Ja"? Die deutsche TV-Welt ist wieder im Hochzeitsfieber, denn bei Hochzeit auf den ersten Blick wagen die Singles in einer neuen Staffel wieder den Gang vor den Traualtar. Die Experten sind sich sicher, dass der Luftfahrtechniker und die 25-Jährige rein wissenschaftlich gesehen ein perfektes Match abgeben. An ihrem Hochzeitstag begegneten sich die zwei zum ersten Mal. Doch sind sie wirklich den Bund fürs Leben eingegangen?

Am großen Tag hat nicht nur Robert schlaflose Stunden hinter sich – auch seine Braut gibt sich ziemlich aufgeregt. "Ich habe totale Angst. Erst mal, wie sieht er aus, dann habe ich auch Angst, dass er 'Nein' sagen könnte und dann generell, wie so dieser erste Moment ist, ob man sich anlacht", erklärt sie. Dann ist der Moment gekommen: In einem Traum aus Weiß schreitet die Brünette auf den 35-Jährigen zu. Nachdem das erste Eis gebrochen war, startete bereits die Traurede, die die beiden Händchen haltend verfolgten. "Ich will", machte Robert schließlich den Start und auch Emily antwortet "Ja, ich will", ohne lange zu überlegen. Besiegelt wurde die Heirat mit einem innigen Lippenbekenntnis. "Der Kuss hat sich schön angefühlt", schwärmte die Kauffrau.

Und auch die Familien der beiden waren sich direkt sicher, dass es zwischen dem TV-Paar passen könnte. "Man hat jetzt schon gemerkt, dass beide emotionale Menschen, Familienmenschen sind", fand unter anderem Roberts Trauzeugin Nele. Auch zwischen den Eltern des Brautpaares ist der Funke laut eigener Aussage bereits übergesprungen.

Sat.1 / Benedikt Müller Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2020

