Nicole Scherzinger (42) zeigt, was sie hat! Aktuell ist die Musikerin Teil des The Masked Singer-Rateteams in Amerika und begeistert ihre Fans dort regelmäßig mit sexy Outfits. Vor jeder Ausstrahlung postet die Sängerin im Netz ein Foto von ihren Looks – in der ersten Folge zeigte sie sich noch in einem strahlend gelben Kleid, kurz darauf entschied sie sich für einen kurzen weißen Einteiler. Ihr Styling in der neuesten Episode konnte aber vor allem mit Glamour pur überzeugen.

In lilafarbene Pailletten gehüllt präsentierte sie auf ihrem Instagram-Profil den Look des Show-Abends. Nicole beweist: Sie kann nicht nur sexy aussehen, sondern auch sehr glamourös. Zu dem Kleid trägt sie schimmerndes Make-up und farblich abgestimmte Fingernägel. Ihre langen, schwarzen Haare fallen in perfekten Wellen über ihre Schultern und machen den Look komplett. "Seid ihr bereit für etwas Spaß heute Abend?", schrieb sie in der Bildunterschrift.

Ihre Fans sind von dem Styling offenbar total begeistert – eine Abonnentin kommentierte: "Du siehst toll aus Nicole – wie eine moderne Meerjungfrau!" Ein anderer merkte an: "Du bist die schönste Frau der Welt!" Was wohl der Freund der 42-Jährigen zu diesem hübschen Foto sagt? Seit einem Jahr datet die "React"-Interpretin nämlich den Football-Star Thom Evans (35) und teilt im Netz regelmäßig süße Pärchen-Pics.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im September 2020

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de