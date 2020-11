Ist Maddi die Lust auf Reality-TV etwa vergangen? Die schöne Bielefelderin nahm bislang an zwei TV-Formaten teil: Sie war in Are You The One? und Ex on the Beach zu sehen, allerdings fand sie in keiner der beiden Dating-Shows die große Liebe. Insbesondere letztere Sendung schien nicht wirklich Maddis Ding zu sein – wie steht die Schönheit nach ihren Erfahrungen zu einer weiteren Reality-TV-Laufbahn?

In einem Q&A auf Instagram möchte ein neugieriger Follower unbedingt wissen, ob Maddi schon bald in der nächsten TV-Show zu sehen sein wird. Die blickt allerdings mit gemischten Gefühlen auf die bisherigen Projekte zurück: "Also 'Are You The One?' war toll, 'Ex on the Beach' war Katastrophe", erklärt die Go-Go-Tänzerin. Daher sei sie sich gar nicht mal so sicher, ob sie überhaupt noch Lust auf einen Auftritt vor der Kamera habe: "Ich weiß nicht, ob ich noch Bock auf ein nächstes TV-Format habe. Ach, was rede ich? Definitiv nicht so etwas wie 'Ex On The Beach'!"

Dort traf Maddi nämlich auf ihren Ex Ferhat (28). Die beiden kannten sich aus einer früheren Show – da gab sie dem Kölner aber wegen des Hotties Aleksandar Petrovic (29) einen Korb. Dementsprechend war Ferhat nicht besonders erfreut, die TV-Bekanntheit zu sehen.

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, "Ex On The Beach"-Star

Anzeige

TVNOW Madleine und Ferhat bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW Aleks und Madleine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de