Eines steht fest: Die Single-Ladies bei Temptation Island V.I.P. halten sich ganz und gar nicht zurück! Während des ersten Lagerfeuers in der dritten Folge bekamen die vergebenen Pärchen zum ersten Mal Bilder aus der jeweils anderen Villa zu sehen. Bei dem Anblick brannten bei Jasmin Herren (41) die Sicherungen durch und sie betitelte die Verführerinnen als "Bitches". Im Promiflash-Interview erklärt sie, was sie dazu gebracht hat.

"Ich würde mich als Frau niemals so verhalten. Auch nicht, wenn es meine Aufgabe wäre. Das finde ich schon alles ein bisschen sehr hart und ich würde mich schämen, mich so im Fernsehen zu zeigen", äußert Jasmin im Gespräch. Ihr sei bewusst, dass die Mädels nur ihren Job machen würden, aber dass es so krass wird, hätte sie nicht gedacht. "Man stellt sich das zu Hause alles immer so einfach vor und stellt sich vor, wie das aussehen oder abgehen würde. Aber wenn man dann da ist und die Bilder sieht, dann tut das schon weh", erklärt die Frau von Willi Herren (45) gegenüber Promiflash.

Obwohl die Frauen so rangehen und die Aufmerksamkeit der Männer um jeden Preis auf sich ziehen wollen, ist Jasmin von dem Verhalten ihres Mannes aber überhaupt nicht schockiert. Ganz im Gegenteil – sie ist sogar stolz. "Ich vertraue meinem Mann und ich weiß, dass er mich liebt", sagt sie im Interview. Es beunruhige sie dennoch, welche Aktionen die Verführerinnen noch starten könnten. Es bleibt also spannend!

