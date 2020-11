Für Germany's next Topmodel steht eine Veränderung nach der anderen an. Die 16. Staffel der Show wird erstmals in Deutschland und zum Teil in Europa gedreht. Außerdem gab es kein offenes Vorstellen der Mädchen in großen Arenen, sondern lediglich Online-Castings. Geschuldet ist das Ganze natürlich der aktuellen Gesundheitslage, weshalb der Kontakt und auch die Auslandsreisen auf ein Minimum beschränkt werden müssen. Jetzt verkündet der Sender eine weitere große Neuerung!

ProSieben setzt für die kommende Staffel auf ein völlig neues Logo. Dabei fällt direkt auf, dass der Sender erstmals auf die für die Sendung sonst typische Frauensilhouette im Bild verzichtet. Stattdessen sieht man schlicht den Schriftzug "Germany's next Topmodel by Heidi Klum" auf einem schwarzen, mit Rosen verzierten Banner. ProSieben-Marketingchef David Loy ist überzeugt: "Mit dem neuen Design akzentuieren wir den Style und Glamour der Show moderner und besser. Der gesamte Markenauftritt unterstützt stärker das internationale Flair der Show."

Loy ist sicher, dass die Modelshow die wahrscheinlich wertvollste Unterhaltungsmarkte im deutschen TV sei. Farbwelt und Bildsprache sollen sich in der neuen Ausgabe des Erfolgsformats in Zukunft ebenfalls ändern.

Getty Images Das Finale von "Germany's next Topmodel" im Jahr 2013

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Getty Images Das GNTM-Finale 2015 in Mannheim

