Bibi Claßen (27) beweist: Sie ist auch außerhalb von Deutschland bekannt! Die Webqueen ist schon lange nicht mehr nur YouTuberin, sondern auch Unternehmerin. Sie ist Gründerin des Kosmetik-Labels Bilou, das unter anderem für seinen Duschschaum bekannt ist und mit dem sie schon eine ordentliche Stange Geld verdient hat. Und ihr Produkte sind offenbar nicht nur in Deutschland gefragt. Auch ein internationaler Mega-Star feiert Bilou.

Julian und seine Frau erzählen jetzt in ihrem Podcast "Das ist ja Claße(n)!", dass sie 2016 auf einen Tweet von US-Sängerin Halsey (26) aufmerksam wurden. Die "Bad At Love"-Interpretin twitterte damals: "Was ist dieses 'Bilou Tasty Donut'? Ich will das haben! Ich liebe das Design, habe aber keine Ahnung, was genau es ist." Darüber aufgeklärt wurde sie von dem deutschen DJ Zedd (31). Der antwortete unter ihrem Post: "Das ist ein Duschschaum und riecht nach etwas, was man sich auf ein Brot schmieren würde – aber probier das bitte nicht aus!"

Bibi sei ganz aus dem Häuschen gewesen, als sie das mitbekam. Durch Zufall habe sie Halsey ein Jahr später auf dem Coachella-Festival in Kalifornien getroffen und sie auf diesen Tweet angesprochen. Und tatsächlich: Die 26-Jährige erinnerte sich noch daran. Zusammen machten sie ein Selfie und hatten ein sehr nettes Gespräch, erzählt die Blondine im Podcast.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Getty Images Halsey bei den Emmys in L.A. im September 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen beim Coachella Festival 2018

