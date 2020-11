Valea Scalabrino (30) im Unter uns-Talk! Die RTL-Serie versorgt ihre Fans jeden Abend mit neuem Content. Dabei stehen aber nicht nur Liebesdramen, Intrigen oder Alltagsproblemchen im Mittelpunkt des Geschehens – auch viele aktuelle, kritische Themen fließen in die Daily mit ein. Dabei sind die Episoden ganz genau genommen gar nicht so brandaktuell. Die Sina-Darstellerin verrät jetzt, wie weit im Voraus die Episoden schon abgedreht sind.

"Wir haben das 'Unter uns'-Jahr schon beendet. Wir drehen aktuell Folgen für 2021", berichtete die Schauspielerin vor einigen Tagen in einem Instagram-Livestream. Weil sie für eine Frage- und Antwortrunde in die Ausstrahlung des Abends gezappt hatte, musste Valea überrascht feststellen, wie viel weiter sie mit ihrem Insiderwissen bezüglich der Geschehnisse ist. Das sei auch ein Grund, warum die gebürtige Berlinerin selbst "Unter uns" nicht allzu oft verfolgt – sie wisse immerhin sowieso längst, was passieren wird.

Doch hat die 30-Jährige schon einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was ihre Figur noch erleben wird? Daraus machte Valea lieber ein großes Geheimnis. Die Frage, ob die Ärztin und Ex Bambi (Benjamin Heinrich) irgendwann noch mal zusammenkommen, ließ sie offen. Immerhin konnte ein User ihr dennoch entlocken, dass ihr Ben beim Dreh ziemlich fehlt. "Ich vermisse es tatsächlich, die Szenen mit ihm zu drehen. Vor allem vermisse ich auch die Harmonie", meinte sie.

TVNOW / Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, Schauspielerin

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf), Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) mit Noah und Amelie

