Die Elternrolle macht ihr keine Angst! Erst im Juni gab Iggy Azalea (30) recht überraschend bekannt: Sie ist Mutter geworden. Sie und Playboi Carti (24) durften vor einigen Monaten einen kleinen Jungen namens Onyx auf der Welt begrüßen. Doch lange sollte das Happy-Family-Glück nicht halten: Ende Oktober verriet die Rapperin dann, dass sie und ihr On-Off-Partner wieder getrennte Wege gehen. Der Nachwuchs lebt seither bei seiner Mama – und die hat keinerlei Probleme damit, alleinerziehend zu sein!

Das plauderte nun ein Insider gegenüber Hollywood Life aus: "Iggy war ihr ganzes Leben sehr unabhängig, daher bereitet es ihr keine Sorgen, Onyx als alleinerziehende Mutter zu erziehen." Die Rapperin sei eine sehr beschützende Mama und habe ihren Sohn seit der Geburt keine Sekunde aus den Augen gelassen. "Sie ist sich sicher, dass sie es absolut schaffen kann, ihren Sohn großzuziehen, ohne eine Beziehung mit seinem Vater zu führen", erklärte die Quelle dem Magazin. Es habe einige Zeit gedauert, bis sie sich umgestellt hat, arrangiere sich aber nun bestens mit ihrer neuen Rolle.

Doch auch wenn das Liebesfeuer bei Iggy und Playboi Carti erloschen ist – die Blondine sehe keinen Grund, ihren Ex komplett aus ihrem Leben zu verbannen. "Iggy ist dankbar, dass Onyx vom ersten Tag an beide Eltern um sich hatte und sie plant, eine gesunde Co-Parenting-Beziehung zu Carti aufrechtzuerhalten", erklärte der Informant weiter. Die 30-Jährige konzentriere sich vollends darauf, all das zu tun, was für Onyx das Beste ist.

Getty Images Iggy Azalea, 2019

KCS Presse / MEGA Iggy Azalea und Playboi Carti bei der Pariser Fashion Week 2019

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im Oktober 2020

