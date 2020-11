Lily Allen (35) hat kein Problem damit, ihr Glück mit der ganzen Welt zu teilen! Die Sängerin schwebt offiziell seit Oktober 2019 auf Wolke sieben – in David Harbour (45) hat sie offenbar ihren Mister Right gefunden. Nachdem im Mai dieses Jahres Gerüchte um eine Verlobung laut geworden waren, ging es für die beiden im September tatsächlich in Las Vegas vor den Traualtar. Das neue Eheglück kann Lily offenbar gar nicht genug zelebrieren: Sie wurde nun mit einer Tasche abgelichtet, deren Druck ganz klar auf ihren aktuellen Beziehungsstatus anspielt!

Paparazzi erwischten die Brünette in den Straßen von New York. Im eleganten Outfit, bestehend aus einem braunen Rollkragenpullover, einer schwarzen Stoffhose und einem gerade geschnittenen, beigefarbenen Mantel bahnte sie sich ihren Weg durch den Stadtverkehr. Auch wenn ihr Look selbstverständlich so einiges hermacht – der absolute Hingucker war ein anderes Accessoire: Lily trug eine Tasche bei sich, die unverkennbar die Großbuchstaben "MRS H" zieren. Dass das H dabei für den Nachnamen ihres Angetrauten David steht, ist wohl selbsterklärend.

Die Schmetterlinge in Lilys Bauch könnten aktuell wohl ohnehin nicht aktiver sein: Vor Kurzem verriet sie noch, dass sie ihren Gatten nach der Hochzeit gerade einmal drei Tage gesehen habe. Nun stand endlich die Reunion an: Lily jettete Ende Oktober von ihrer Heimat London nach New York.

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Wise Owl/MEGA Lily Allen in New York

RCF / MEGA David Harbour und Lily Allen bei der Champions For Change Gala 2019

