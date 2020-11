Da trauten Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) wohl ihren Ohren kaum! Aktuell kämpfen ihre The Voice of Germany-Gesangstalente bei den Battles um den Einzug in die nächste Runde. Dabei singen ihre Schützlinge für gewöhnlich Songs, die die zwei Coaches aussuchen. Doch Alex Hartung und sein Gegner Antonio Esposito legten ihr Veto ein, als es hieß, sie sollen Sidos (39) Hit "Mein Block" singen – welche Konsequenzen hatte das?

Als Samu und Rea sie bei den Proben fragten, was sie von dem Track halten, gaben beide zu, dass sie mit der Auswahl nicht unbedingt zufrieden seien – der Grund: die vulgären Textzeilen. "Ich kann das nicht so rüberbringen. Ich bin wohlerzogen", meinte Alex. Da waren die beiden Juroren natürlich erst einmal baff. Doch Rea erklärte: "Wenn sich einer nicht wohlfühlt, würde ich sagen, 'egal, es ist ein Battle.' Aber wenn es euch beiden so geht, müssen wir uns was überlegen."

Tatsächlich war binnen weniger Minuten die Lösung gefunden. Der einstige Reamonn-Frontmann rief Sido einfach kurz an und fragte, ob die Jungs seine Lyrics ändern können. Und der Rapper war tatsächlich einverstanden – unter einer Bedingung: Die zwei sollten dann über ihren eigenen Block rappen. Das taten sie und ernteten Standing Ovations im Studio. Am Ende hat es aber nur für Antonio gereicht.

