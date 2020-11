Passender hätte die Song-Auswahl für The Voice of Germany-Kandidatin Hannah Wilhelm wohl nicht sein können. Die 22-Jährige kämpft heute in den Battles um den Einzug in die nächste Runde. Sie und ihr Konkurrent Alessandro trällern für ihre Coaches Stefanie Kloß (36) und Yvonne Catterfeld (40) "My Love Is Your Love" von Whitney Houston (✝48). Ob Hannah bei der Performance an ihren neuen Freund Nico Traut gedacht hat?

Während der Blind Auditions hatten die beiden Gesangstalente sich kennengelernt und sind mittlerweile ein Paar. Kein Wunder, dass die Auszubildende also gerade in Stimmung für die ganz großen Gefühle auf der Bühne war. "Ja, ich habe ja gerade jemanden kennengelernt", schwärmte sie mit einem vielsagenden Lächeln im Gesicht. Vermutlich widmet sie das Lied ihrem Liebsten Nico.

"Jemand, der so schön singen kann... Ich hab mich auf den ersten Song verliebt!", schwärmte Hannah vom Kennenlernen mit ihrem Partner. Dabei war Nico zunächst sehr schüchtern. Doch nachdem die Beauty den ersten Schritt gemacht hatte, war das Eis gebrochen und mittlerweile seien sie einfach unzertrennlich.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Hannah Wilhelm bei der Blind Audition von "The Voice of Germany" 2020

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm, Sängerin

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

