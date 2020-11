Großes Liebesglück bei The Voice of Germany! In der diesjährigen Jubiläumsstaffel wird nicht nur gesungen und um die Talente gebuzzert, sondern auch wild geflirtet: So lernten sich Nico Traut und Hannah Wilhelm bei den Blind Auditions kennen – und verliebten sich sogar ineinander. Doch wie genau kam es zu der ersten Annäherung zwischen den beiden Stimmwundern? Darüber sprachen die Turteltauben jetzt im Promiflash-Interview.

"Ich konnte wegen der Maske nur ihre Augen sehen, aber das hat mir gereicht", erinnerte sich Nico gegenüber Promiflash an sein erstes Treffen mit seiner Freundin. Angesprochen habe er sie dann aber nicht – das habe Hannah selbst übernommen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, sogar ihre Familien kennen sich schon: "Hannah muss man einfach lieben. Wenn sie lacht, geht die Sonne auf. Es wird nie langweilig mit ihr und mal ehrlich: Wie hübsch ist diese Frau?", schwärmte Nico weiter.

Und auch Hannah verlor nur die besten Worte über ihren Liebsten: "Ich liebe Nicos coole, positive und liebevolle Art, das Leben anzugehen. Mit seinen Blicken und seiner wundervollen Stimme hat er mir von Anfang an mein Herz geklaut!" Nach der Sendung wolle das Paar zusammen Musik machen, reisen und die Welt erkunden.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Hannah Wilhelm bei der Blind Audition von "The Voice of Germany" 2020

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm, Sängerin

