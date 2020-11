Er überraschte mit diesem Zukunftswunsch! Bill Kaulitz (31) wurde als Frontmann der Band Tokio Hotel zum international gefeierten Teenie-Star, als er selbst gerade einmal 15 Jahre alt war. Heute ist der Sänger erwachsen und lebt in seiner amerikanischen Wahlheimat in der Nähe seines Zwillingsbruders – und Tokio Hotel-Kollegen – Tom Kaulitz (31) und seiner Ehefrau Heidi Klum (47), die vier Kinder hat. In einem Interview sprach Bill jetzt über sein gutes Verhältnis zu Heidis Kids – und wie sehr er sich selbst deshalb mittlerweile Kinder wünscht.

Im Gespräch bei Nice am Stil – Der GQ Podcast verriet Bill: "Heidi hat vier Kids. Ich liebe es, wenn sie um mich herum sind." Der Musiker habe seine eigenen Zukunftspläne deswegen noch einmal überdacht: "Ich dachte immer, Kinder sind nie so ein Thema bei mir. Jetzt liebe ich es", so der Entertainer. Auch Tokio Hotel-Schlagzeuger Georg habe bereits eine kleine Tochter. Es scheint so, als habe der Nachwuchs des engsten Umfelds also einen großen Einfluss auf Bill gehabt.

Allerdings habe er die Liebe fürs Leben noch nicht gefunden. Noch liegt der Fokus des Künstlers also auf seiner Karriere. 2021 wollen Tokio Hotel ein neues Album veröffentlichen und wieder um die Welt touren. Im Januar wird Bill außerdem ein Buch über sein Leben veröffentlichen.

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum, Tom Kaulitz und Heidis Kinder im November 2019

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz im November 2019 in Beverly Hills

Actionpress/ Tamara Bieber Bill Kaulitz bei der "Queen of Drags"-Premiere

