Haben sie damit endgültig das Kriegsbeil begraben? In diesem Jahr sorgten Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) bei Das Sommerhaus der Stars für jede Menge Schlagzeilen und einen heftigen Shitstorm. Der Grund: Die beiden hatten es ordentlich auf ihre Kontrahentin Evanthia Benetatou (28) abgesehen. Selbst bei der großen Wiedersehensshow hat sich das Paar nicht bei der Beauty entschuldigt – doch das hat Jenny nun nachgeholt: Die Fitnessliebhaberin gibt jetzt preis, dass sie Eva vor Kurzem kontaktiert hat!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wann sich die 27-Jährige und ihr Partner für ihr Verhalten bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin entschuldigen wollen. Darauf hatte die Beauty eine deutliche Antwort. "Ich habe Eva vor einigen Tagen privat kontaktiert, um mich zu entschuldigen und um Frieden zu schließen", schrieb Jenny. Wie Eva reagiert hat und ob Andrej ihr es gleich getan hat, ließ sie allerdings offen.

Der Ex-Bachelor beharrte auch bis zuletzt darauf, dass er nichts falsch gemacht habe. "Dass ich bewusst eine Gruppe gegen eine andere Person aufgehetzt, angestachelt und dazu verleitet hätte, eine andere Person zu mobben. Sorry, das ist eine Lüge", so der Sportler vor Kurzem in seiner Insta-Story.

TVNOW Jennifer Lange bei der Sommerhaus-Reunion 2020

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Januar 2020

