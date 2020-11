Sie wagt einen Blick in die Zukunft! Laura Maria Rypa (24) ist seit einiger Zeit eine beliebte Influencerin. Durch ihre Liebe zu Pietro Lombardi (28) und der dann doch recht plötzlichen Trennung von dem Sänger hat sie vor allem in den vergangenen Wochen für reichlich Aufsehen gesorgt. Kein Wunder also, dass ihre Community immer mehr von der Blondine erfahren will – und die Netz-Beauty selbst gibt auch immer mehr preis: Laura verrät nun, wo sie sich in fünf Jahren sieht!

Sie hat schon genaue Vorstellungen von ihrem späteren Leben: In einer Fragerunde auf Instagram stand die 24-Jährige ihren Fans vor wenigen Tagen Rede und Antwort. Ein User wollte unter anderem wissen, wie sie sich ihre Zukunft in fünf Jahren ausmalt. Darauf hat Laura eine ganz klare Antwort. "Ich bin schon 24, werde ja bald 25, aber hoffentlich bin ich dann glücklich verheiratet und habe ein Kind oder sogar zwei Kinder", so die Ex-Freundin von Pietro.

Doch wie blickt Laura auf die nächsten Wochen und Monate in ihrem Leben? Nach dem Liebes-Aus mit Pie waren nämlich Gerüchte aufgekommen, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hätte. Diesen Spekulationen nahm die Blondine in ihrer aktuellen Q&A-Runde den Wind aus den Segeln. "Ich weiß, ich müsste mich dazu gar nicht äußern, aber ich mache es trotzdem: Nein, an den Gerüchten ist nichts dran. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt", erklärte Laura belustigt. Sie sei lediglich mit einer Freundin unterwegs gewesen, aber nie mit einem neuen Partner.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im November 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Netz-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de