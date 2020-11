Anfang des Jahres richtete Danilo Cristilli (24) sich offen an seine Fans: Der Köln 50667-Darsteller hatte in seiner Jugend eine ungesunde Einstellung zu seinem Körper! Im Alter von nur 12 Jahren habe er eine Essstörung entwickelt – und anschließend jahrelang abwechselnd gehungert oder Fressattacken gehabt sowie zu viel Sport getrieben. Inzwischen konnte er das alles hinter sich lassen und akzeptiert sich so, wie er ist. Doch nun wurde Danilo erneut mit dem Thema Essstörung konfrontiert – durch seine Rolle bei "Köln 50667"!

Seine Figur Toni macht in der Serie aktuell beinahe das Gleiche durch wie der 23-Jährige damals: Er isst nicht richtig und seine Freunde machen sich große Sorgen um ihn. Wie war es wohl für Danilo, diese Szenen zu spielen – hat das etwas in ihm hervorgerufen? "Ja, es kamen Erinnerungen hoch", erklärte er jetzt gegenüber Promiflash. "Aber nicht so, dass es mich getroffen hat. Ich war eher stolz auf mich, dass ich gesehen habe, dass ich raus bin, was das Thema betrifft und ich das jetzt nur spielen darf", freute sich der ehemalige Love Island-Kandidat.

Haben seine Erfahrungen mit dem Thema ihm denn beim Spielen der Storyline geholfen? "Wir haben uns in vielen Punkten ausgetauscht und ich konnte meine persönlichen Erfahrungen auf jeden Fall miteinbeziehen", berichtete Danilo weiter. "Es war wirklich super von den Autoren, dass sie da offen mit mir zusammengearbeitet haben."

Was sagt Danilo eigentlich dazu, dass Essstörungen nun bei "Köln 50667" thematisiert wurden? Er hält es für genau das Richtige! "Ich finde solche Themen generell sehr wichtig, weil es viele Menschen gibt, die das betrifft und sich vielleicht nicht trauen, über das Thema zu reden", betonte der Influencer. "So sehen die Menschen, dass es Leute betrifft, die es auch geschafft haben, da wieder rauszukommen."

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOWverfügbar.

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, bekannt aus "Köln 50667" und "Love Island"

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, "Köln 50667"-Darsteller

RTL2 / "Köln 50667" Danilo Cristilli, "Köln 50667"-Darsteller

