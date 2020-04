Ehrliche Worte von Danilo Cristilli (23)! Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann wurde im vergangenen Jahr durch seine Teilnahme bei Love Island einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Mittlerweile gehört er zum Köln 50667-Cast. Sowohl in der Flirtshow als auch in der Vorabend-Serie zeigte Danilo sich ohne Shirt und präsentierte so seinen durchtrainierten Body. Der TV-Star war jedoch nicht immer zufrieden mit sich. In seiner Jugend hatte Danilo eine ungesunde Einstellung zu seinem Körper!

In seiner Instagram-Story gab der gebürtige Italiener zu, dass er mit zwölf, 13 Jahren eine Essstörung entwickelt habe. "Ich habe sehr früh professionell Fußball gespielt und da war der Druck extrem hoch. Die Trainer fanden immer, dass ich zu pummelig war", erklärte er. Jahrelang habe er dann abwechselnd gehungert und Fressattacken gehabt, zudem habe er stundenlang Sport gemacht. "Ich fand mich immer zu dick und habe mich nie akzeptiert", gab der Laien-Darsteller zu. Dieses Gefühl habe Danilo auch dann noch gehabt, als er nur noch einen Körperfettanteil von sechs Prozent hatte. In diesem Moment habe er aber realisiert, dass er etwas ändern müsse.

Schließlich fing er an, das zu essen, was er möchte. "Mit den ständigen Diäten zerstört ihr euren Körper. Ihr wisst nicht mehr, wann ihr Hunger habt. Aber das ist okay, ihr könnt das mit der Zeit wieder lernen", klärte Danilo andere Betroffene auf. Heute sei er mit seinem Körper im Reinen und beteuerte: "Ich brauche keinen Sixpack mehr!" Statt ins Gym gehe er mittlerweile viel lieber joggen oder Tennisspielen.

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli im Oktober 2019

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, TV-Bekanntheit



