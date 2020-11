Caroline Flack (✝40) wird von ihren Liebsten schmerzlich vermisst! Mitte Februar wurde die britische Moderatorin leblos in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Nach schweren Depressionen hatte sie sich das Leben genommen. Nicht nur ihre Fans reagierten geschockt, auch zahlreiche Weggefährten trauern seitdem öffentlich um den UK-Love Island-Host. Jetzt wäre Caroline 41 Jahre alt geworden. Mit rührenden Aufnahmen gedachte ihr nun ihr einstiger Manager Nathan Charles Smith.

"Alles Gute zum 41. Geburtstag da oben im Himmel. Ich liebe und vermisse dich", schrieb Nathan in seiner Instagram-Story zu einem Foto von Caroline und ihrer französischen Bulldogge Ruby. Er veröffentlichte außerdem mehrere Clips von der Blondine – etwa beim Schminken oder vor einem Auftritt in dem Musical "Chicago", in dem sie die Rolle Roxie Heart spielte. In Jogginghose und mit einem Strauß Blumen in der Hand scherzte sie darüber, dass das Theater noch leer war: "Noch eine Stunde bis zur letzten Vorstellung, ein leerer Saal, meine Blumen und ich wissen nicht, wo die anderen sind."

Auch Carolines Ex-Freund Lewis Burton (28) erinnert sich an die schönen Momente mit ihr erinnern und veröffentlichte anlässlich ihres Ehrentages ebenfalls einen Clip mit ihr. "Ich vermisse dich", ließ der Tennisspieler die einstige "Dancing on Wheels"-Gewinnerin darin wissen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / nathan.charles.smith Caroline Flack mit ihrem Hund Ruby

ActionPress/ SIPA PRESS Caroline Flack bei den BAFTA TV Awards 2019

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton und Moderatorin Caroline Flack



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de