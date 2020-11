Krass, was für eine Veränderung! Seit ihrer Teilnahme an Der Bachelor steht Jessica Paszka (30) in der Öffentlichkeit – und die ehemalige Bachelorette hält ihre mittlerweile knapp 634.000 Follower über ihren Alltag auf dem Laufenden. Zuletzt gestand sie ihnen, dass sie in den vergangenen Wochen rund acht Kilo zugenommen habe. Nun überraschte sie mit einer etwas anderen optischen Veränderung: Jessi zeigte ein Bild aus ihrer Jugend – und dabei fällt vor allem ihre Frisur auf.

In ihrer Instagram-Story teilte die Freundin von Johannes Haller (32) einige Schnappschüsse aus längst vergangener Zeit, auf denen sie kaum wiederzuerkennen ist: Jessi trägt ihre Haare auf dem Foto strohblond! Dabei grinst sie wie gewohnt mit breitem Lächeln in die Kamera. "Da bin ich frisch 19 und da habe ich meinen Führerschein bestanden", erklärte sie zu der Aufnahme.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 30-Jährige ein Throwback-Bild mit ihrer Community teilt. Vor wenigen Wochen veröffentlichte sie mit ihrem jetzigen Freund Johannes eine romantische Erinnerung an ihre gemeinsame Bachelorette-Zeit. Immerhin wurde ihr Liebster damals Zweiter. Auf dem Bild ist das Paar eng umschlungen und küsst sich innig. "Vor drei Jahren", schrieb Jessi dazu.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka mit 19 Jahren

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, die ehemalige Bachelorette

