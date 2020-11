Die Debatte um das Sommerhaus der Stars nimmt einfach kein Ende. Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) sollen Eva Benetatou (28) vermeintlich schikaniert und andere Mitbewohner gegen sie aufgehetzt haben. Während einige Teilnehmer behaupten, es habe sich noch deutlich dramatischer abgespielt, als im TV gezeigt wurde, schieben andere Kandidaten alles auf den verfälschenden Schnitt. Andrej und Jenny behaupten jetzt sogar, dass die Streitereien oftmals überhaupt nicht von ihnen ausgingen!

Im Bild-Interview besteht das Bachelor-Paar darauf, dass die Geschehnisse nicht wahrheitsgemäß zusammengeschnitten wurden. Eva und ihr Verlobter Chris seien definitiv Mitschuld an den Eskalationen gewesen. "Es wurden außerdem sehr oft Szenen weggelassen, die zeigen, wie sehr Eva und Chris gestichelt oder provoziert haben. Das Bild setzte erst dann ein, wenn wir darauf irgendwann emotional reagiert haben", meint der Profibasketballer. Deshalb habe ihn der falsche Schnitt zum Täter werden lassen: "So sieht es wiederum so aus, als ob wir immer wieder gegen sie schießen würden, was nicht der Fall war.“

Trotz dieser Rechtfertigungen und der Behauptung, es habe gar kein Mobbing im Sommerhaus gegeben, entschuldigte sich zumindest Jenny bei Kontrahentin Eva. Auch Mitkandidatin Lisha habe angeblich bereits während der Dreharbeiten bei der Influencerin um Verzeihung gebeten.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Februar 2020 in Frankfurt

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, deutsche YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de