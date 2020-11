Zeigte Lisha bei Sommerhaus der Stars tatsächlich Reue? Am vergangenen Sonntag fand bei RTL das große Wiedersehen der Promipaare statt. Nach der diesjährigen Staffel wollten die Zuschauer unter anderem von Teilnehmerin Lisha eine Entschuldigung gegenüber ihrer Mitstreiterin Evanthia Benetatou (28) hören. Dazu kam es jedoch nicht. Jetzt stellte Lisha, die mit ihrem Partner Lou am Sommerhaus teilgenommen hatte, klar: Sie habe sich bereits im Sommerhaus selbst bei Eva entschuldigt!

Davon berichtete jetzt der Netz-Star in seiner Instagram-Story. "In Folge zehn bei der Nominierung, als Eva vorne stand, bin ich aufgestanden und habe mich vor den ganzen Bewohnern bei ihr entschuldigt für alle Ausdrücke, die ich ihr an den Kopf geworfen hatte", gab die Blondine zu verstehen. Die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin habe die Entschuldigung auch angenommen. Ob Eva das auch so gemeint habe, könne Lisha jedoch nicht mit Sicherheit sagen.

Aus diesem Grund habe Lisha es nicht eingesehen, sich beim großen Aufeinandertreffen erneut öffentlich bei Eva zu entschuldigen. "Ich bin ein Mensch, ich entschuldige mich nicht zweimal", machte sie deutlich. Und diese Entschuldigung sei auch Thema bei der Sommerhaus-Reunion gewesen. Aber auch dort sei das Gespräch nicht ausgestrahlt worden, kritisierte die Web-Bekanntheit. "Da waren wieder 500 Cuts hintereinander ohne Sinn – erschreckt mich nicht mehr, langsam verstehe ich TV", erklärte sie.

Anzeige

TVNOW Eva und Chris bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Netzstars

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de