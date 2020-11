The Masked Singer ist wieder in vollem Gange! Seit Ende Oktober flimmert die Herbststaffel der beliebten Rateshow über die TV-Bildschirme. Unter aufwendigen Kostümen performen dort Stars und Sternchen kultige Songs, während Bülent Ceylan (44) und Sonja Zietlow (52) mit einem Gastjuror erraten wollen, wer sich unter der Maske versteckt. Heute Abend läuft die inzwischen vierte Episode im Fernsehen – doch wer ist aktuell der absolute Favorit?

In den vergangenen Wochen mauserte sich besonders das Skelett zum Liebling der Zuschauer: Der Nummer-eins-Tipp: Sarah Lombardi (28)! Doch auch über die beiden Erdmännchen wird wild diskutiert. Mit ihren romantischen Darbietungen trällerten sie sich in die Herzen des Publikums – und heizten die Gerüchteküche mächtig an: Schwitzen unter den pelzigen Masken etwa Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53)? Und wer versteckt sich wohl unter dem plüschigen Alien, dem tanzenden Nilpferd oder dem supercoolen Frosch? Welche Promi-Dame leiht der eleganten Katze ihre Stimme? Zuletzt tippten zahlreiche Fans und auch das Rateteam auf Sarah Connor (40) oder Vicky Leandros (68).

Große Rätsel wirft auch der Anubis auf. Wegen seiner kraftvollen und dunklen Stimme ist zumindest klar, dass sich unter der schwarz-goldenen Hülle ein Mann verbirgt – doch welcher? Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (37) gehören aktuell zu den Spitzen-Tipps der Zuschauer. Welcher maskierte Star ist euer absoluter Favorit? Stimmt unten ab.

ProSieben/Willi Weber. Das "The Masked Singer"-Skelett

ProSieben / Willi Weber Der Frosch bei "The Masked Singer"

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

