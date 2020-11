Schon kurz nach Madleines Einzug bei Ex on the Beach war klar: Sie und Christina Dimitriou werden bestimmt nicht die besten Freundinnen. Als sich das TV-Sternchen über seinen Are You The One?-Flirt Aleksandar Petrovic (29) ausließ, nahm Christina diesen in Schutz und geriet beinahe ins Schwärmen über den Muskelmann. Bisher haben die zwei Single-Ladys aber noch nicht die Krallen ausgefahren. Gibt es da in Zukunft noch Konfliktpotenzial? Promiflash hat nachgehakt.

"Als ich Maddi gesehen habe, dachte ich mir nur, mein Instinkt hatte recht. Ich habe damals 'Are You The One?' geschaut. Aber ich hielt nicht viel von ihr – erst mit dem Einen, dann mit dem Anderen", beschrieb die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin ihren ersten Eindruck gegenüber Promiflash. Doch in der Villa hätten sie sie dann persönlich kennengelernt und da habe sie ihre Meinung geändert. "Ich habe mich trotz allem gut mit ihr verstanden. Was war, kann man nicht ändern", zeigte sich Christina versöhnlich.

Trotzdem hält Christina auch nach wie vor viel von Aleks. Sie schätze vor allem seine Ehrlichkeit. Ob Maddi diese Sympathie vielleicht ein Dorn im Auge ist? "Dass Christina Aleks in Schutz genommen hat, tangiert mich peripher", stellte die Bielefelderin klar.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Aleks und Madleine

TVNOW Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

TVNOW Maddi bei "Ex on the Beach"

