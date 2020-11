Teresa Giudice (48) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Im Dezember vergangenen Jahres gab die Real Housewives of New Jersey-Darstellerin bekannt, dass sie und ihr Mann Joe (48) nach 20 Jahren Ehe offiziell getrennte Wege gehen. Seitdem machte der TV-Star keinen Hehl daraus, dass er aktuell akribisch auf Partnersuche ist. Jetzt soll sie tatsächlich einen neuen Partner gefunden haben: Teresa soll wieder vergeben sein!

Das verriet jetzt ein Insider gegenüber Page Six. "Ihre Beziehung ist sehr frisch, aber sie sind beide sehr glücklich", ließ die Quelle verlauten. Aber wer ist der neue Mann an der Seite der Beauty? Es soll sich um den 46-jährigen Geschäftsmann Luis "Louie" Ruelas aus New Jersey handeln. Die beiden wurden offenbar am 9. November zusammen bei einer Sportveranstaltung gesichtet und seien sehr vernarrt ineinander, hieß es weiter.

Trotz des Liebes-Aus zwischen Teresa und ihrem Ex Joe soll zwischen den beiden kein böses Blut fließen. Wie Teresas "Real Housewives of New Jersey"-Kollegin Jennifer Aydin gegenüber HollywoodLife berichtete, hätten sie nach wie vor "eine großartige Beziehung" zueinander.

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Darstellerin

Getty Images Teresa Giudice in New York, 2012

Getty Images Teresa Giudice mit ihrem Ex-Mann Joe im August 2014

