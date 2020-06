Teresa Giudice (48) ist offenbar bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite! 20 Jahre war sie mit ihrem Noch-Ehemann Joe verheiratet, bis sie im Dezember vergangenen Jahres ihre endgültige Trennung bekannt gegeben haben. Schon zuvor hatte es bei dem Paar gewaltig gekriselt – vor allem, weil der 48-Jährige ganze fünf Jahre im Gefängnis war. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Teresa ihm nicht lange nachtrauert: Sie soll schon wieder in Flirtlaune sein.

Das verriet ein Insider jetzt im Gespräch mit Hollywood Life. Demnächst ist die vierfache Mutter nämlich in der elften Staffel von The Real Housewives of New Jersey zu sehen. Und da soll ihr Leben als Single-Dame im Vordergrund stehen. "Man wird sehen, dass sie Dates hat und bereit für jemand Neues ist", kündigte die anonyme Quelle an. Sie suche jemanden, der älter ist und bereit dazu, sesshaft zu werden.

Joe wird aber immer ein wichtiger Teil ihres Lebens bleiben. Denn auch wenn ihre Ehe letztendlich gescheitert ist, verbindet die beiden nach wie vor eine enge Freundschaft. Das bewies Teresa erst vor wenigen Tagen, als ihr Ex 48 Jahre alt geworden ist. "Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, du hast einen tollen Geburtstag", gratulierte sie ihm via Instagram.

Getty Images Teresa Giudice, TV-Star

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, März 2020

Getty Images Teresa und Joe Giudice, 2016



