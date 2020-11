Kaum ein Kostüm in dieser Staffel stellt die Rate-Fans vor ein solches Rätsel wie das Nilpferd bei The Masked Singer! Von Anfang an zählte der Paarhufer im Tutu zu den absoluten Lieblingsmasken der Zuschauer. Mit seinem ersten Auftritt flashte das Hippo sie dann umso mehr, denn: Anders als zuerst angenommen, steckt keine Frau unter der Verkleidung, sondern ein Mann – der obendrein eine ziemlich tiefe Stimme hat. Doch welcher Promi könnte bloß das Nilpferd sein?

Im offiziellen Voting des Senders ProSieben steht er schon seit der ersten Show auf Platz eins: Die Mehrheit der Zuschauer ist überzeugt, dass Profikoch Nelson Müller (41) unter dem Nilpferd-Kostüm steckt! Auf Platz zwei liegt Star-Schauspieler Matthias Schweighöfer (39) und Platz drei belegt Musiker Bürger Lars Dietrich (47) ganz knapp dahinter.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Nilpferd-Indizien:

- Vogelscheuche

- Sonnenblumen

- Holz hacken

- Spieluhr

- Grüner Pfeil

- Quietscheenten

- "Carry On" auf Boxhandschuhen

- "Dream Big" steht an der Wand

- Wanne im Kornfeld

- Zwei Orangen

- Blechblasinstrumente

- Drei kleine rote Aufkleber und drei blaue

- Ein roter und ein blauer Gymnastikball

- "Ich wollte immer groß rauskommen"

- "Ich will mich nicht mehr verstecken, ich will mich der Welt zeigen"

- "Du bist doch ein Nilpferd, haben immer alle gesagt, nur ein Nilpferd"

- "Ich muss die Ärmel hochkrempeln, zupacken"

- "Jeder braucht Träume, die größer sind als man selbst"

- "Alles ist möglich, wenn du dafür kämpfst"

- "Meine Leidenschaft zur Bewegung ist stilübergreifend"

- "Gib mir Musik und es gibt für mich kein Halten mehr"

- "Ich muss weiter für meinen Traum kämpfen, denn mein Alter Ego strebt nach Perfektion"

- "Mein Ziel: In der Oberliga mitspielen"

- "Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich alles richtig gemacht"

- "Ich bin ein grenzenloser Optimist"

