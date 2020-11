Wer steckt bloß unter dem Katzen-Kostüm bei The Masked Singer? Dieses Rätsel beschäftigt das Rateteam und die Zuschauer jetzt schon seit drei Shows. Bis heute konnten Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) nicht einmal ausmachen, ob es sich um eine professionelle Sängerin handelt oder nicht. Ex-Hummer Jochen Schropp (41) ist sich zumindest sicher, dass sich unter dieser Maske eine Grande Dame der Entertainment-Welt verbirgt. Doch was denken die Zuschauer, wer die Katze ist?

Im offiziellen ProSieben-Voting geht es seit Show eins drunter und drüber, was die Identität des pelzigen Tierchens angeht. Aktuell liegt die deutsch-griechische Sängerin Vicky Leandros (68) jedoch mit etwas Abstand vorne! Platz zwei belegt Moderatorin Birgit Schrowange (62) und auf Platz drei folgt Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (48).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Skelett-Indizien:

- Gelbe Rosen

- Neonschild "Women's day"

- Französische Luxusbäckerei Ladurée

- Schriftzug auf dem Anzug: "Love is Life" und "Life is Love"

- Platz 15 Chefredakteur der Blitz Theo Schreckenhaus

- Buchstabe "K" hängt am Mood-Board

- Unbezahlte Rechnungen

- Sticker "Fang die Katze"

- Schild "Katze, ich möchte ein Kleid von dir"

- Ein grüner, ein roter und ein blauer Boomerang

-"Schon als Jungkatze konnte ich hemmungslos spielen"

- "Ich bin die Katze. Frech, klug und von Natur aus verschmust. Mein unverkennbares Markenzeichen bin ich selbst"

- "Meine eigenwilligen Kopien sind zeitlose Brands - gut kombinierbar und total angesagt"

- "Ich liebe es, Gäste zu empfangen. Für meine Gäste nur das Beste"

- "Immer auf der Suche nach dem Neuen, kann ich es einfach nicht lassen. Denn durch meinen Spieltrieb schärfe ich meine Sinne"

- "Es wird Zeit, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre und der Welt eine von mir zu zeigen, die sie noch nie zuvor gesehen hat"

- "Jetzt unter dieser Maske kann ich beweisen, dass wahre Kunst von innen kommt. Ein starkes Gefühl!"

- "Als Naschkatze liebe ich das Familienleben, brauche die Bindung um meine täglichen Streicheleinheiten"

- "Mein Talent wurde mir früh ins Körbchen gelegt"

- "Doch um meine Träume fliegen zu lassen, musste ich bedingungslos investieren, auf großer Reise, fern der Heimat"

- "Meine Musik und meine Leidenschaft bringen mich auf diese großartige Bühne"

- "Ich fühle mich wieder wie eine Jungkatze"

- "Als nachtaktive Katze bin ich oft schlaflos"

- "Der rote Faden im Leben: mein Spieltrieb"

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Katze





