Vicky Leandros (68) soll die Katze bei The Masked Singer sein – könnte diese Theorie wirklich stimmen? Das Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) ist sich inzwischen sicher: Unter dem weißen Pelztier muss eine waschechte Grande Dame des Gesangs stecken. Das sehen auch die Zuschauer so – sie vermuten keine Geringere als Vicky unter dem Kostüm. Doch würden die Indizien der Katze überhaupt auf die deutsch-griechische Sängerin zutreffen? Die folgenden Hinweise könnten tatsächlich passen...

Talent früh in die Wiege gelegt

In einem ihrer Indizien-Clips verkündete die Katze stolz, dass ihr das Talent früh "ins Körbchen" gelegt worden sei. Das könnte durchaus eine Anspielung auf Vickys Vater Leo Leandros sein, der ebenfalls ein erfolgreicher Schlagersänger war – und seine Tochter sicherlich dazu inspiriert hat, es ihm gleichzutun.

Schon in jungen Jahren auf der großen Bühne

Auch diese Andeutung würde auf Vicky zutreffen: "Schon als Jungkatze konnte ich hemmungslos spielen". Wir erinnern uns: Bereits mit 16 Jahren nahm Vicky Leandros am damaligen "Grand Prix de la Chanson" teil, wo sie einen beeindruckenden Auftritt hinlegte.

Liebe ist Leben

Dieser Hinweis würde besonders gut passen: Auf dem Anzug der Katze stehen die Worte "Love is Life" und "Life is Love" geschrieben. Übersetzt man die Worte ins Deutsche und stellt sie etwas um, kommt man auf "Ich liebe das Leben" – so heißt einer der bekanntesten Songs der talentierten Musikerin.

Rosen

Im letzten Clip bekam die Katze sehr plakativ einen Strauß gelbe Rosen überreicht – das könnte durchaus ein Hinweis auf Vickys Song "Deine Rosen vom ersten Rendezvouz" sein. Das Lied war eine ihrer allerersten Chartplatzierungen im Jahr 1965.

Bundesverdienstkreuz

Wie Moderator Matthias Opdenhövel (50) gleich zu Beginn verriet, hat einer der verkleideten Promis ein Bundesverdienstkreuz – tatsächlich ist Vicky seit dem Jahr 2015 stolze Besitzerin eines solchen Ordens.

