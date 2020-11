Wieso findet das The Masked Singer-Halbfinale nicht am üblichen Sendetermin statt? Auch in diesem Jahr schafft es die beliebte Kostümshow erneut, zahlreiche Zuschauer vor den Fernseher zu locken. Und die raten fleißig mit, welche Stars und Sternchen sich wohl unter Verkleidungen wie etwa den Erdmännchen oder dem Nilpferd verbergen. Damit das auch im Halbfinale so bleibt, läuft es dieses Mal an einem Montag – anstatt wie üblich an einem Dienstag.

Bei einer ProSieben- Pressekonferenz erklärt ein Sendersprecher auf Nachfrage, ob es einen bestimmten Grund für den neuen Sendeplatz gebe: "Ja, wir gucken gerne Fußball. Wir können nicht produzieren und gleichzeitig Fußball gucken!" Obwohl die Antwort zunächst bewusst etwas scherzhaft formuliert wird, steht der Sport tatsächlich im Zusammenhang mit dem ungewöhnlichen Sendeplatz: "Da spielt die Nationalmannschaft am Dienstag und das ist, wie zu erwarten, ein reichweitenstarkes Fußballspiel, denke ich", erzählt der Sprecher. Damit möglichst viele Zuschauer dennoch "The Masked Singer" verfolgen können, habe man sich dazu entschieden, die Show auf den 16. November vorzuverlegen.

Während unter anderem das Nilpferd nach wie vor auf den Einzug in das Halbfinale hoffen darf, ist der Traum für das Alpaka in der vergangenen Woche geplatzt. Zur großen Überraschung steckte Sylvie Meis (42) unter der süßen Kostümierung. Nach ihrem Ausscheiden aus der Show erklärte sie gegenüber Viviane Geppert (29) gut gelaunt: Ich bin super-, superstolz, dass ich mich getraut habe, weil ich habe noch nie wirklich gesungen und dann so ein Auftritt und die Zuschauer zu Hause..."

ProSieben / Willi Weber "The Masked Singer", das Nilpferd

ProSieben / Willi Weber Die Katze bei "The Masked Singer"

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

