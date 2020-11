Rob Kardashian (33) ist als Papa so richtig stolz – und das lässt er auch seine Fans im Netz wissen! Seit der Trennung von Blac Chyna (32) im Jahr 2016 macht der Keeping Up With the Kardashians-Star immer wieder mit einem fiesen Rosenkrieg auf sich aufmerksam. An diesem besonderen Tag dürfte der Bruder von Kim Kardashian (40) diese Sorgen jedoch kurz vergessen haben: Gestern feierte seine Tochter Dream (4) ihren vierten Geburtstag – und zu diesem Anlass schwärmte Rob in den höchsten Tönen von seiner Kleinen!

"Alles Gute zum Geburtstag, mein kleines Mädchen", wünschte Rob seiner Tochter auf Instagram und schwärmte: "Danke, dass du so viel Glück in mein Leben gebracht hast!" Er sei unglaublich stolz auf sein Töchterchen – und das verdeutlichte er mit mehreren niedlichen Schnappschüssen der kleinen Dream. "Dein Papa liebt dich!", betonte der 33-Jährige zudem auf der Social-Media-Plattform.

Und auch Robs Mutter Kris Jenner (65) gratulierte der Vierjährigen zu ihrem Ehrentag – und brachte dabei zum Ausdruck, wie wichtig ihr ihr Enkelkind ist: "Ich liebe dich, Dream", schrieb die sechsfache Mutter und schwärmte: "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Ich genieße es so sehr, dich aufwachsen zu sehen."

Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian im November 2020

Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian im November 2020

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Dream Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de