Hat Walentina Doronina mit Aaron Hundhausen schon abgeschlossen? Bei Ex on the Beach kommen sich die beiden von Tag zu Tag näher, doch das junge Liebesglück steht unter keinem guten Stern: In der aktuellen Folge zog nämlich Wales Ex-Freund Christopher Baum in die Villa ein und bringt die Gefühlswelt der Essenerin komplett durcheinander. Ob Aaron für sie jetzt Geschichte ist?

Wirklich entschlossen ist die Beauty offenbar nicht, doch der Einzug ihres einstigen Liebsten sorgte bei ihr für Verwirrung. Sie schwärmte sogar vor ihrem Show-Partner von Chris: "Das war meine erste große Liebe. Das kann man gar nicht vergleichen, mit so paar mal rumf*cken." Und bezog sich damit offensichtlich auf ihr Verhältnis mit Aaron. Sorgen scheint sich Letzterer aber vorerst nicht zu machen. "Aber anscheinend muss ich mir keine Sorgen machen", erwiderte er nur auf Walentinas Schwärmereien.

Seine Zuversicht geriet aber ins Wanken, als seine Auserwählte wegen Baum regelrecht in Tränen ausbrach. "Was bedeutet das für uns?", stellte er Wale deshalb zur Rede. "Ich weiß nicht, was ich machen soll", gab die Blondine dann zu. Von dem ganzen Hin und Her ist der Kölner sichtlich genervt und forderte: "Entscheide dich mal!"

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Walentina und Aaron bei "Ex on the Beach"

TVNOW Walentina und Baum bei "Ex on the Beach"

TVNOW Der "Ex on the Beach"-Kandidat Aaron Hundhausen

