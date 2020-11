Mario Götze (28) schwebt im absoluten Babyglück! Der Alltag des Fußballstars und seiner Liebsten Ann-Kathrin Götze (30) war vor wenigen Monaten komplett auf den Kopf gestellt worden: Das Paar hatte Anfang Juni ihren ersten Nachwuchs – den kleinen Sohnemann Rome – auf der Welt begrüßt. Seitdem zeigen die beiden im Netz nur allzu gerne, wie stolz sie als Eltern sind: Jetzt überraschte Mario seine Fans mit einem neuen und vor allem zuckersüßen Schnappschuss des kleinen Rome auf Social Media!

"Ich nutze jede Minute meiner freien Tage, um bei meinem Sohn zu sein", betonte der Kicker auf Instagram und teilte dazu ein wirklich niedliches Foto, mit dem er seinen Followern einen Eindruck dieser Vater-Sohn-Zeit verschaffte: Auf der Aufnahme hält der 28-Jährige den kleinen Rome auf dem Arm – und dabei kuschelt er sich liebevoll an das Köpfchen seines Sohnemanns.

Und dieses Foto kam bei Marios Fans so richtig gut an: Neben zahlreichen Herz-Emojis hinterließen sie etliche Komplimente in der Kommentarspalte ihres Idols. "So ein schönes Foto", "Er sieht dir so ähnlich" oder auch "Liebevoller Papa", ließen ein paar Nutzer auf der Fotoplattform verlauten. Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch das neue Vater-Sohn-Pic? Stimmt ab!

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Oktober 2020

Instagram / mariogotze Mario Götze und Baby Rome

Instagram / mariogotze Mario Götze bei einem Spaziergang mit seinem Sohn Rome

