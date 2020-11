Diese Frage beschäftigt derzeit wohl alle Fans der Filmreihe: Wer wird Johnny Depp (57) im dritten Phantastische Tierwesen-Teil ersetzen? Kurz nachdem er seinen "Frauenschläger"-Prozess gegen das Medienunternehmen The Sun verloren hatte, wurde der Schauspieler gebeten, als Gellert Grindelwald in dem Harry Potter-Spin-off zurückzutreten – somit wird im kommenden dritten Teil ein anderer den bösen Zauberer verkörpern. Aber wer? Jetzt gibt es erste Gerüchte um Johnnys Nachfolger...

Das berichtet nun das Onlinemagazin Deadline: Demnach soll niemand Geringeres als Star-Schauspieler Mads Mikkelsen (54) im Gespräch für die Rolle des Grindelwald sein! Bisher hat sich jedoch noch keine Seite offiziell dazu geäußert. Besonders bekannt ist der gebürtige Däne für seine Verkörperung des Serienmörders Hannibal in der gleichnamigen Serie. In den vergangenen Jahren war er zudem in den Kino-Hits Rogue One: A Star Wars Story und "Doctor Strange" zu sehen.

Die Umbesetzung des Hauptbösewichts ist mit ein Grund dafür, dass die Fans länger als gedacht auf "Phantastische Tierwesen 3" warten müssen. Nachdem der Streifen ursprünglich diesen November herauskommen sollte, hieß es nun in einem offiziellen Statement der Warner Bros. Studios: "Der Film wird im Sommer 2022 in den Kinos weltweit erscheinen."

