Gab Paulina Ljubas (23) ihre Köln 50667-Kündigung etwa schon indirekt bekannt? Die Laiendarstellerin bekam wegen ihrer Teilnahme an den Dreharbeiten zu Henrik Stoltenbergs Musikvideo – wobei er auch das Trennungsstatement seiner Ex Sandra Janina parodierte – jetzt die Quittung: Am vergangenen Dienstag schmiss die "Köln 50667"-Produktionsfirma Paulina eiskalt raus! Der Grund: Am Tag des Musikvideodrehs stand sie unter Quarantäne. Ob ihre Fans das schon ahnten? Bereits gestern sprach die 23-Jährige von unschönen Ereignissen.

Sichtlich bedrückt meldete die Stella-Darstellerin sich am Dienstagabend in ihrer Instagram-Story zu Wort und erzählte, keinen einfachen Tag und generell keine leichten Wochen hinter sich zu haben. "Es hat sich so viel bei mir verändert. Es ist so viel Schlimmes passiert, aber auch extrem Gutes. Ich erzähle euch irgendwann zu gegebener Zeit mal mehr dazu", ließ sie ihre Fans im Dunkeln stehen. Ob die Zeit, darüber zu sprechen, jetzt schneller gekommen ist, als es Paulina recht ist? Denn laut Bild-Informationen soll sie nur wenige Stunden zuvor die fristlose Kündigung erhalten haben.

Und wie geht es für die Kölnerin jetzt weiter – wird sie nun etwa Vollzeit-Influencerin? "Jetzt geht es erst mal wieder weiter mit Content. Ich habe mir schon einen Plan erstellt, was ich die nächste Zeit mit euch vor habe", gab die TV-Bekanntheit einen Ausblick auf ihre kommenden Tage. Was glaubt ihr: Meinte Paulina mit ihren Andeutungen wirklich ihren Serien-Exit? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / julesjaku Paulina, Julia, Henrik, Melanie und Walentina

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de