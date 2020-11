Wer wohl im kommenden Jahr auf seine Verflossenen trifft? Seit dieser Woche ist das große Finale von Ex on the Beach auf TVNOW abrufbar und obwohl die Ausstrahlung des Kuppelformats im Free-TV noch einige Wochen andauert, haben schon einige Teilnehmer verraten: Die Liebessuche war ein voller Erfolg. So gingen unter anderem Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic (29) als Paar nach Hause. Und weil die Show wohl auch bei den Fans ziemlich gut angekommen ist, steht bereits jetzt fest: "Ex on the Beach" bekommt eine zweite Staffel.

Wie aus einer RTL-Pressemitteilung hervorgeht, können sich die Zuschauer schon im kommenden Jahr auf neue Folgen der ungewöhnlichen Flirtshow freuen. "Aufgrund des großen Erfolges geht die Love-Reality-Show 2021 weiter! Bewerbungen für die zweite Staffel sind jetzt möglich", heißt es darin. Auch die zweite Season soll auf dem sendereigenen Streamingdienst online gehen. Ob dann auch wieder altbekannte Gesichter mit dabei sind? Immerhin haben sich mit den Temptation Island-Stars Salvatore Vassallo, Michelle Daniaux oder Max Schnabel (23) und den Are You the One?-Flirtpartnern Ferhat (28) und Maddi einige Reality-Sternchen der Ex-Konfrontation gestellt.

Neben heißen Flirts und süßen Liebesgeständnissen dürfte die Fans in den Folgen der ersten Staffel vor allem auch das Drama beschäftigt haben. So war nicht nur der Sex-Streit zwischen Max und Olivia Laurea in ein Gewalt-Eklat ausgeartet – auch ein Zoff zwischen Walentina Doronina und Georgia endete in einem heftigen Wortgemenge.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

Anzeige

TVNOW Michelle und Luigi, "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Olivia und Max bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de