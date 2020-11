Dieses The Voice of Germany-Battle hat sich gewaschen! Vergangenen Sonntag musste Andrew Reyes in der Castingshow in den Ring steigen. Dort wurde der gebürtige US-Amerikaner mit einer harten Gegnerin konfrontiert – keine Geringere als Pamela Falcon, ein berüchtigter Allstar aus Staffel eins, stand ihm gegenüber. Da musste selbst der stimmgewaltige 31-Jährige schlucken: Gegenüber Promiflash verriet Andrew, wie viel Druck bei dem Battle auf ihm lastete!

"Pamela ist großartig", schwärmte der Wahl-Pinneberger im Interview mit Promiflash über die 62-Jährige. Wegen ihres Talents sei er von der Düsseldorferin aber auch eingeschüchtert gewesen – nicht zuletzt, weil Pamelas Battle in Staffel eins so berüchtigt war. "Ich fühlte natürlich Druck. Nachdem wir zusammen geprobt und etwas Zeit miteinander verbracht hatten, hat es wirklich mehr Spaß und weniger Druck gemacht!", erklärte Andrew.

Schlussendlich konnte Pamela sich in dem Duell durchsetzen: Coach Nico Santos (27) entschied sich, mit der Rockerin in die Sing-Offs zu gehen. Andrew durfte sich allerdings trotzdem freuen: Rea Garvey (47) und Samu Haber (44) schnappten sich den Brillenträger durch einen Steal-Deal. "Es war unglaublich!", freute sich Andrew.

Anzeige

Instagram / andrewreyesofficial Andrew Reyes, Musiker

Anzeige

ProSiebenSat.1/Claudius Pflug Pamela Falcon bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Andrew Reyes bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de