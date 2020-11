Niko Griesert ist nicht die erste Person in seiner Familie, die in der Öffentlichkeit steht! Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich der 30-Jährige im kommenden Jahr als neuer Bachelor auf die Suche nach der großen Liebe begibt. Somit tritt er unter anderem in die Fußstapfen von Sebastian (30) Pannek, Sebastian Preuss oder Andrej Mangold (33) – Männer, die durch ihren Fernsehauftritt als Rosenkavalier zu TV- und Social-Media-Stars wurden. Das steht womöglich auch Niko bevor. Sein Vater ist dagegen jetzt schon ein bekanntes Gesicht: Er ist Politiker!

Wie der offiziellen Webseite der Stadt Osnabrück zu entnehmen ist, ist Nikos Vater Wolfgang seit 2013 der amtierende Oberbürgermeister der niedersächsischen Großstadt. Zuvor war er als Vertretung des Stadtoberhaupts tätig. Doch auch privat scheint es bei dem 63-Jährigen super zu laufen: Seit 1986 ist er mit seiner Frau Maria-Elisabeth verheiratet und hat mir ihr neben Niko noch zwei weitere gemeinsame Kinder.

Doch Niko ist nicht der erste Datingshow-Teilnehmer mit einem bekannten Vorfahren. Auch der Großvater des diesjährigen Love Island-Kandidaten Henrik Stoltenberg machte sich einen Namen in der Politik: Gerhard Stoltenberg war von 1989 bis 1992 deutscher Verteidigungsminister.

TVNOW/Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Instagram / wolfgang.griesert Wolfgang Griesert, Vater des neuen Bachelors Niko Griesert

RTLZWEI – Magdalena Possert Henrik, Kandidat bei "Love Island" 2020

