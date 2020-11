Am kommenden Samstag knallt es bei Temptation Island V.I.P. so richtig – aber nicht bei einem der vier angetretenen Promipaare! Seit vier Wochen flimmert das VIP-Special der Treuetest-Sendung bereits über die Fernsehschirme. Und bisher hat das Format nicht zu viel versprochen, vor allem Calvin Kleinen liefert einmal mehr eine unterhaltsame Fremdflirtshow. Und in der fünften Ausgabe fliegen jetzt so richtig die Fetzen: Drei Verführerinnen gehen sich fast an die Gurgel!

In der Vorschau zur fünften Folge, die am kommenden Samstag auf RTL ausgestrahlt wird, sieht man bereits, dass es in Calvins Schlafzimmer zu einem hässlichen Showdown zwischen einigen Singledamen kommt. Worüber die Ladys sich genau streiten, ist noch unklar – sicher ist nur: Es geht unter die Gürtellinie! Ex-Big Brother-Kandidatin Maria Bell knallt Kontrahentin Sanja Alena beispielsweise an den Kopf: "Du kannst dich so was von verpissen! Du Missgeburt!"

Showkollegin Selina Grey wiederum scheint die Situation schlichten zu wollen. Doch offenbar lässt sich Maria nicht beruhigen, woraufhin die Österreicherin selbst über das Ziel hinausschießt und ihr aus dem Flur zuruft: "Halt die Fresse oder ich klatsche dir eine!" Calvin scheint offensichtlich nur Bahnhof zu verstehen und steht während des Mega-Beef völlig baff daneben. Was genau zwischen den Solomädels schiefläuft, erfahren die Fans am Samstag, den 14. November um 0:20 Uhr auf RTL – oder schon jetzt auf TVNOW.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Maria Bell

Anzeige

TVNOW Maria Bell, Calvin Kleinen und Sarah Milewski bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Selina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de