Was für ein goldiges Foto von Cristiano Ronaldo (35) und Georgina Rodríguez' Tochter! In der letzten Zeit machte der Fußballstar leider keine allzu guten Schlagzeilen. Denn der Profisportler wurde dreimal positiv auf das aktuell weltweit grassierende Virus getestet. Dadurch verpasst er sogar sein Saisondebüt in der Champions League. Umso schöner ist nun das Throwbackfoto, das seine Freundin von ihrer gemeinsamen Tochter Alana teilte.

Anlässlich des dritten Geburtstages ihres kleinen Mädchens postete Georgina (25) einen wirklich süßen Schnappschuss von Alana und ihrem Papa Cristiano auf Instagram. Zu sehen ist der portugiesische Nationalkicker, wie er sein neugeborenes Töchterchen ganz behutsam auf dem Arm hält und sie mit einer Flasche füttert. "Das ist wahre Liebe. Dieses Bild macht mich ganz emotional. Wir lieben dich, unser kleiner Schatz", schreibt die stolze Mama zu der entzückenden Momentaufnahme.

Ihre Community im Netz ist ganz aus dem Häuschen wegen des Fotos. Fast so sehr wie die Zuschauer der spanischen Ausgabe von The Masked Singer, als der Löwe vor ein paar Tagen demaskiert wurde. Denn zum Vorschein kam keine andere als Georgina.

