Ist ihre Versöhnung etwa gescheitert? Zwischen Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) ist es ein ewiges Auf und Ab. Nach dem Untreue-Skandal des Sportlers 2018 näherten sich die Eltern von True Thompson (2) Gerüchten zufolge im Laufe dieses Jahres wieder an – auch Reality-TV-Star Scott Disick (37) spielte auf eine Reunion der beiden an. Nun kommen allerdings Zweifel an dem vermeintlichen Liebes-Comeback auf: Khloé entfolgte Tristan auf Instagram!

Auf ihrem Instagram-Account folgt die 36-Jährige aktuell 136 verschiedenen Profilen. Dazu gehören neben ihren berühmten Schwestern auch die Profile von TikTok-Sternchen Addison Rae (20) und Topmodel Emily Ratajkowski (29). Den Vater ihrer Tochter kickte die US-Amerikanerin jetzt augenscheinlich aus der Liste – von Tristans Account fehlt plötzlich jede Spur! Ob es sich hierbei um ein Versehen oder Absicht handelt, ist noch nicht klar. Der Basketballer hingegen ist Khloé bisher nicht entfolgt.

In ihren Instagram-Stories hatte die Beauty-Queen zuletzt ebenfalls Nachrichten geteilt, die für ein endgültiges Liebes-Aus des einstigen Traumpaares sprechen würden. "Du strahlst einfach, wenn du nicht hasserfüllt, verletzt, verbittert oder durcheinandergebracht bist", lautete einer von vielen nachdenklichen Posts des Keeping Up With the Kardashians-Stars – ob sie damit wohl auf ihre eigenen Gefühle anspielte?

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Tochter True und Tristan Thompson

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

