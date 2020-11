Womit konnte Arman bei Ex on the Beach-Maddi punkten? Während im Fernsehen gerade die achte Folge der Kuppelshow läuft, können neugierige Zuschauer auf der Streaming-Plattform TVNOW bereits das Finale der Sendung anschauen. Kurz nach der Veröffentlichung überraschten die beiden Kandidaten ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Maddi und Arman sind seit ihrem Auszug aus der TV-Villa ein Paar. Im Promiflash-Interview verriet Maddi nun auch, wie sie von Arman um den Finger gewickelt wurde!

Schon beim ersten Kennenlernen stellte Maddi klar, dass Arman bei ihr aufgrund seiner Größe nicht überzeugen konnte – gefunkt hat es letztendlich aber doch. "Ich sage immer, der Charakter macht dich entweder hässlich oder schön", erklärte die Beauty gegenüber Promiflash. Auf das optische Erscheinungsbild lege sie gar keinen großen Wert. "In Armans kleinem Körper steckt ein unglaublich großer und schöner Charakter, in den ich mich dann verliebt habe", gab Maddi offen zu.

Besonders Armans Humor habe es der dunkelhaarigen Schönheit angetan. "Ich hab ihn kennengelernt und habe direkt verstanden, dass er das ganze Haus verarscht, aber alle zu dumm sind, ihn zu verstehen", verriet Maddi. Während die Bielefelderin also noch von Armans Charakter schwärmt, hat der Hottie längst ein Detail an ihr entdeckt, welches ihn fasziniert. "Ihre Taille", gab Arman mit einer großen Portion Humor zu – aber es gebe noch viel mehr, was Maddi für ihn zu einer ganz besonderen Person macht.

Maddi Henderson, Reality-TV-Star

Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Madleine, "Are You The One?"-Kandidatin

