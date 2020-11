Jessica Szohr (35) freut sich auf ihr Baby! Die US-amerikanische Schauspielerin hatte ihre Fans vor wenigen Wochen mit einer besonders erfreulichen Nachricht in den sozialen Medien überrascht: Jessica und ihr Liebster Brad Richardson erwarten aktuell süßen Nachwuchs. Dabei lässt die Gossip Girl-Darstellerin ihre Community nur allzu gerne an ihrer Reise zum Mama-Dasein teilhaben: Jetzt präsentierte Jessica stolz ihren Babybauch im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessica nun einen natürlichen Schnappschuss, auf dem sie freien Blick auf ihre Wölbung gibt: Auf dem Foto posiert die werdende Mutter in einem besonders bequemen Look vor dem Spiegel, denn sie ist nur mit Unterwäsche bekleidet. Dabei rundete sie dieses freizügige Outfit mit einem lockeren, tief sitzenden Dutt und einem verwuschelten Pony ab.

Und dieses Babybauch-Update kam bei Jessicas Fans so richtig gut an: Sie pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols nicht nur mit zahlreichen Herz-Emojis, sondern hinterließen der 35-Jährigen auch etliche Komplimente. "Ich freue mich so sehr für dich", "Einfach nur wunderschön" oder auch "Ich liebe das Bild von deinem schönen Bauch", lautete der allgemeine Tenor auf der Fotoplattform.

Instagram / jessicaszohr Jessica Szohr im November 2020

Getty Images Jessica Szohr im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / jessicaszohr Jessica Szohr, US-amerikanische Schauspielerin

