Luca Hänni (26) ist offenbar im Liebesrausch! Durch seine Teilnahme an der diesjährigen Let's Dance-Staffel lernte er seine Freundin Christina Luft (30) kennen. Mehrere Wochen trainierten die beiden für die Freitagabend-Show und begeisterten mit ihrer Performance das Publikum. Der 26-Jährige tanzte sich aber nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch in das seiner Tanzpartnerin. Im Sommer gaben die Profi-Tänzerin und der 26-Jährige bekannt, dass sie ein Paar sind. Nun macht Luca seiner Liebsten vor laufenden Kameras ein süßes Liebesgeständnis.

In der neuen "Grill den Henssler"-Folge am Sonntag schwärmt der Schweizer, wie wunderschön die Beziehung mit Christina doch sei. "Ich bin total glücklich, die Christina ist einfach eine Tolle. Ich habe ein Riesenglück", erklärt der einstige DSDS-Star. Schon während der Tanzshow spekulierten Fans immer wieder über eine Beziehung der beiden, doch Luca stellt nun klar: "Es hat erst nach 'Let’s Dance' gefunkt!"

Ob eine mögliche Gerüchteküche vielleicht der Grund dafür ist, dass TV-Koch Steffen Henssler (48) schon zahlreiche Angebote der RTL-Tanzshow abgelehnt hat? Auf Nachfrage von Moderatorin Laura Wontorra (31) erklärt er: "Nö, das nicht, das wäre das kleinste Problem. Ich kann nicht tanzen und habe auch keinen Bock." Den TV-Koch werden wir also in nächster Zeit nicht auf dem Tanzparkett zu sehen bekommen.

TVNOW / Frank W. Hempel Luca Hänni bei "Grill den Henssler"

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

