Gibt es denn keine Chance, dass Yvonne Pferrer (26) doch noch zu Köln 50667 zurückkehrt? Von Beginn an stand die Darstellerin in ihrer Rolle als Anna Kowalski regelmäßig für die beliebte RTL2-Serie vor der Kamera. Im August 2016 aber kam die überraschende Meldung: Die TV-Bekanntheit kehrt der Soap den Rücken. Und auch rund vier Jahre später scheint die Influencerin diese Entscheidung nicht zu bereuen. Obwohl einige Fans auf ein TV-Wiedersehen hoffen, ist sich die Blondine sicher: Sie schließt ein Serien-Comeback aus!

In einer Fragerunde via Instagram wollte ein Nutzer wissen, ob sich Yvonne vorstellen könne, wieder bei "Köln 50667" mitzuwirken – darauf antwortete die Bloggerin prompt: "Wenn ich mit etwas abschließe, dann für immer." Eine Reunion mit ihren Kollegen am Set kommt für die Beauty also nicht infrage. "Außerdem wird es nie wieder so sein wie früher, also bewahre ich die Zeiten lieber in schöner Erinnerung", erklärte Yvonne ihrer Community.

Ihre neu gewonnene Freizeit fernab der Kameras weiß Yvonne bestens zu nutzen. In diesem Jahr schnappte sich die 25-Jährige ihren Partner Jeremy Grube (26) und das Paar machte sich gemeinsam mit einem Van auf die Suche nach den schönsten Fleckchen Deutschlands. Dabei legten die beiden einige Kilometer zurück und hielten ihre Follower mit atemberaubenden Schnappschüssen auf dem Laufenden.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, TV-Star

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer mit ihrem Partner, Oktober 2020

