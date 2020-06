Auch die beiden liegen sich manchmal so richtig in den Haaren! Seit einigen Tagen touren die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Yvonne Pferrer (25) und ihr Freund Jeremy Grube (26) mit einem Van quer durch Deutschland. Auf der Suche nach den schönsten Fleckchen Erde haben die beiden schon einige Kilometer zurückgelegt und die Zeit größtenteils in ihrem fahrbaren Untersatz verbracht. Kein Wunder, dass es da auch mal zu dem einen oder anderen Streit kommt. Yvonne verrät: Jeremy und sie gehen sich manchmal ziemlich auf die Nerven.

"Natürlich gibt es auch wie immer Schwierigkeiten, weil auch wir zicken uns einfach mal an. Hier auf so kleinem Raum – er telefoniert, ich muss dann rausgehen, mir einen anderen Ort suchen", gibt die Brünette in ihrer Instagram-Story zu. Bei einem ersten kurzen Feedback zu ihrer Reise erklärt auch ihr Liebster, dass das ständige Aufeinanderhocken ziemlich anstrengend sein kann. "Gestern war auch ein schöner Tag, die Nerven lagen blank. Nach stundenlangem Fahren, kein Schlaf", meint er.

Richtig ernst scheint der Zoff zwischen dem Paar bisher aber noch nicht gewesen zu sein, denn die Schauspielerin stellt klar: "Es klappt halt nicht immer so, wie man es will. Es gehört dazu, wir haben eine ganz gute Einigung gefunden." Und immerhin sind die zwei während ihrer Tour auch auf der Suche nach einer zukünftigen gemeinsamen Bleibe. Den Ort, an dem sie sich irgendwann einmal niederlassen wollen, haben sie bisher aber noch nicht gefunden.

