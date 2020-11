Inka Bause (51) stellt sich einer neuen Herausforderung. Seit Jahren moderiert die Sängerin die beliebte Kuppelshow Bauer sucht Frau auf RTL. In der Sendung verhilft sie alleinstehenden Landwirten in ganz Deutschland zur großen Liebe – in einer weiteren Ausführung des Formats macht sie das sogar international. Jetzt wartet auf die 51-Jährige eine neue Aufgabe: Inka bekommt ihre eigene Show bei einem Radiosender.

Nach einem Bericht von B.Z. geht die Moderatorin mit "Inkas Abend" ab dem 20. November beim Schlagerradio B2 auf Sendung. Doch um was wird es in der Show gehen? Laut dem Sender wird die gebürtige Berlinerin unter der Devise "Geschichten und Schlager" Anekdoten aus ihrem Leben erzählen. Dazu wird Inka ihre Lieblingslieder in der Rubrik Schlager spielen und natürlich auch Gäste einladen.

"Obwohl ich sehr gut in die Studio-Technik eingewiesen worden bin, hoffe ich, dass ich keinen Fehler mache", zitierte der private Hörfunk seine neue Moderatorin. Es gebe so viele Knöpfe und Regler, an deren Funktion sie sich erst noch langsam herantasten müsse.

