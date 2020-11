Könnte es für Till Adam etwa brenzlig werden? Der ehemalige Temptation Island-Kandidat ist aktuell bei Bauer sucht Frau auf der Suche nach der großen Liebe und versucht, das Herz der Pferdewirtin Denise zu erobern. Doch das gestaltet sich gar nicht so einfach: Sein Konkurrent Sascha nutzt nahezu jede Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu drängen und Till auszustechen. Die ehemalige Hofdame Tayisiya Morderger (23) vermutet daher, dass sich der Bademeister damit selbst ins Aus schießen könnte!

Im Promiflash-Interview stellte Tayisiya klar, dass man nicht vergessen dürfe, dass es in der Sendung um die Liebe gehe und dafür auch kämpfen müsse. Till scheint dieses Prinzip in ihren Augen aber noch nicht so ganz verstanden zu haben: "Zu Till muss ich sagen, dass er für sie keine Gefühle und keine Zuneigung zeigt [...] Wenn Till Denise möchte, muss er noch richtig Gas geben, um sie zu bekommen." Denn wenn ein Mann eine Frau erobern wolle, mache er alles, um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten. "Das sehe ich bei Till nicht", fasste die professionelle Tennisspielerin zusammen.

Tayisiya hat jedoch eine Erklärung für das Verhalten des Kielers. "Till wartet, bis Denise auf ihn zu kommt und wahrscheinlich ihm die Liebeserklärung macht", erklärte die 23-Jährige. Dabei könne man von dem einstigen Love Island-Kandidaten eigentlich nicht behaupten, dass er schüchtern sei.

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Teilnehmer

TVNOW Denise, Sascha und Till, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

