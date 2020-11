Miley Cyrus bekommt Unterstützung von großen Superstars! Die 27-Jährige ist seit Kindertagen ein Star und hatte 2006 ihren internationalen Durchbruch mit ihrer Serienfigur Hannah Montana. Neben der Schauspielerei machte sich Miley auch einen Namen als Sängerin und tourte durch die ganze Welt. Am 27. November erscheint nun endlich das siebte Studioalbum "Plastic Hearts" – und dafür hat sich die Sängerin erstklassige Unterstützung ins Studio geholt.

Am Freitag veröffentlichte Miley Cyrus die Songliste des Albums unter anderem auf Instagram – und darauf sind auch einige Namen anderer bekannter Musiker zu finden. Rocklegende Billy Idol (64), Sängerin Joan Jett (62) oder auch die "New Rules"-Interpretin Dua Lipa (25) werden Miley unterstützen. Insgesamt befinden sich 12 Songs auf dem Album und die Fans können es kaum noch abwarten, die neue Musik zu hören. Die Sängerin arbeite bereits seit zwei Jahren an dem Album, wie sie auf der Social-Media-Plattform bekannt gab.

Am 23. Oktober kündigte Miley ihre neue Platte dann offiziell an und schrieb in einem Post: "Ich dachte, ich hätte alles unter Kontrolle. Nicht nur das Album und die Musik, sondern mein ganzes Leben. [...] Doch dann hat sich alles verändert." Spielt sie damit vielleicht auf die Trennung von Liam Hemsworth (30) an? Oder eventuell auf die Brände in Kalifornien im Jahr 2018? Bei Letzteren wurde nämlich das Haus des ehemaligen Disney-Stars komplett zerstört.

Instagram / mileycyrus Sängerin Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Sängerin Miley Cyrus

